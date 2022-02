Voetbalpodcast | ‘Mijn speler van het seizoen is inmiddels Berghuis’

In de laatste AD Voetbalpodcast van deze week beschouwt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels de week. Het bekervoetbal, het spel van Ajax, de rol van Erik ten Hag, de toekomst van Memphis bij Barcelona. Maar er zijn ook ontwikkelingen in het voetbal. Een nieuwe benaming voor een positie in het veld.

Het was onrustig in Amsterdam. In die onrust bleef de trainer juist weer rustig. ,,Die heeft zijn rugzak wel gevuld inmiddels met ervaringen’’, reageert Wijffels. En zijn ploeg won ook eenvoudig van Vitesse. Met Steven Berghuis in een nieuwe rol op het middenveld. ,,Wat die jongen laat zien, is echt geweldig. Hij is veelzijdig op zijn 29ste. Hij kan op de flank, centraal, centraal naar achteren. Ik denk dat Van Gaal er ook met heel veel interesse naar kijkt. Die wil een andere speelstijl inslijpen en daarbij verdwijnt de links- en rechtsbuiten. Centraal komt er wel een plekje vrij en daar zou Berghuis voor in aanmerking kunnen komen.’’

Ondertussen heeft Van Gaal misschien wel kopzorgen over zijn spitsen voor Oranje. Want als de plannen van Laporta bij Barcelona doorgaan, is er dan nog wel plek voor Memphis? Of moet hij deze zomer verkassen om aan spelen toe te komen?

‘Goalplayer’

In trainersland wordt ondertussen hard gewerkt aan een nieuwe naam voor een aloude positie weet Wijffels. ,,De keeper noemen we al 150 jaar hetzelfde, maar de positie zelf is enorm veranderd. Bij de KNVB zijn ze de naam daarom aan het veranderen. Van goalkeeper naar ‘goalplayer’. Frans Hoek heeft die term geïntroduceerd bij de trainersopleiding. Ik ben heel benieuwd of we over een goalplayer praten over een paar jaar.’’

Verder een vooruitblik op het weekend in de eredivisie. Beluister de AD Voetbalpodcast via AD.nl, de app van het AD of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media