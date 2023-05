Voetbalpodcast | ‘Manchester City benaderde de perfectie van aanvallend voetbal’

Programma, uitslagen en stand eredivisie In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Het duel kan een mooie inspiratiebron zijn voor de spelers van AZ. Die moeten vanavond in eigen huis een achterstand van 2-1 op West Ham United goedmaken om de finale van de Conference League te halen. ,,Ik ga ervan uit dat AZ gelijk wil drukzetten en snel die goal wil maken. Dani de Wit en Jesper Karlsson zijn weer terug. Dat is wel belangrijk. Met Karlsson voorin heb ik het gevoel dat die aanval van AZ veel soepeler loopt en De Wit is een hele goede kopper. Dat is wel belangrijk, omdat West Ham gevaarlijk is uit spelhervattingen.”