Voetbalpodcast | ‘Kudus liet het lopen als een voetballer op zondagochtend die speelt met een kater’

FC Groningen en Ajax speelden in een leeg stadion hun competitiewedstrijd uit dinsdagmiddag. Ajax won net aan, met 2-3. ,,Heb je Kudus gezien bij die tweede goal van FC Groningen?”, vraagt Mossou vol ongeloof. ,,Dat zie je echt niet meer anno 2023 in topvoetbal. Kudus laat het volledig lopen als een voetballer op zondagochtend die nog speelt met een kater van de avond ervoor. Dit is hoe een amateurvoetballer druk zet. Het was een veelzeggend moment. Je ziet dat er binnen het team Ajax heel veel niet klopt.” En dus is het nog maar de vraag of Ajax ook de laatste twee wedstrijden weet te winnen en als derde eindigt in de competitie.