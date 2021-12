Voetbalpodcast | ‘Het gevaar van PSV komt van alle kanten’

,,Na januari weten we echt waar PSV staat", zegt Rik Elfrink in de podcast. ,,Het is Super Januari voor PSV met Groningen uit, Ajax thuis, AZ thuis en Vitesse uit. Als ze die serie goed doorkomen, dan gaan ze echt meedoen om de titel.”

Maarten Wijffels ziet de laatste maanden een ander PSV dan de ploeg die begin 2020 in het veld stond. ,,PSV is weer een team. Ze winnen wedstrijden in de slotfase. Ze hebben de teamspirit om in minuut 85 er nog voor te gaan. En de latino spirit is terug. Die jongens beleven het voetbal van wedstrijd tot wedstrijd. Ze kunnen 5-0 verliezen bij Ajax of 4-0 tegen Feyenoord, maar tegen de kleinere ploegen staan ze er dan wel.”