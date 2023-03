Voetbalpodcast | ‘Grote schoonmaak bij Ajax is begonnen en dat moet ook’

Gebak bij Oranje. In welk systeem rendeert Memphis het beste? De schoonmaak van Ajax maakt het eerste slachtoffer. VVCS eist veilige werkplek voor voetballers en gaat Feyenoord Slot kunnen behouden komend seizoen? Het komt allemaal aan bod in de AD Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff.

Bij Oranje waren de spelers beschikbaar voor gesprekken. Bij de ene speler was het drukker dan bij de ander. Mossou sprak met Memphis Depay. ,,Memphis was heel erg te spreken dat ze 4-3-3 gaan spelen bij Oranje. Hij gaf aan beter te renderen in dat systeem als spits. Na dat gesprek hebben we ook met een statistiekenbureau gebeld om dat eens te checken en wat bleek: Memphis scoort meer in 4-3-3 en hij geeft ook meer assists bijvoorbeeld.”

Gerry Hamstra

In Amsterdam zijn directie en RvC begonnen met de opruimwerkzaamheden. Het eerste slachtoffer is technisch manager Gerry Hamstra. ,,De grote schoonmaak bij Ajax gaat wel beginnen nu en dat moet ook. Er is na de periode Overmars chaos ontstaan. Je zou denken dat ze hadden geleerd van de farce rondom het technisch hart indertijd. Maar dat hebben ze afgelopen seizoen toch weer opgetuigd met vage verantwoordelijkheden bij allemaal mensen. Het was een soort klaverjasclub bij Ajax die besliste over transfers.”

In Rotterdam bouwen ze verder aan de toekomst. Na Geertruida verlengde ook Trauner zijn contract. Zou Slot ook zijn contract openbreken en verlengen? ,,Ze hebben wel een kans, want Slot heeft nog jonge kinderen. Dat wordt vaak vergeten, maar trainers hebben ook een gezin. Die gaan echt niet allemaal alleen in een appartement zitten in het buitenland gescheiden van hun gezin. Feyenoord kan aan Slot een prettig gezinsleven bieden.”

