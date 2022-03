Voetbalpodcast | ‘Flekken schijnt een natuurtalent te zijn’

,,We beginnen met Rusland neem ik aan?’’, vraagt Gouka direct. ,,Het is toch onvoorstelbaar dat Rusland zich kandidaat stelt voor een EK in 2028. Die slaan eerst Oekraïne kort en klein en dan dit. Dan kan natuurlijk niet. Niemand zal dat bid toch serieus nemen?’’

Na deze opmerkingen gaat het gesprek over Erik ten Hag. De trainer van Ajax heeft kennis gemaakt met Manchester United. Hij zou daar een van de vier kandidaten zijn voor de managersfunctie. ,,Erik ten Hag is een goede trainer. Hij heeft een en ander neergezet, spelers roemen hem. Daar is geen twijfel over. Maar het is geen Leo Beenhakker of Guus Hiddink in zijn presentatie en voor de microfoon. Dat moet je inmiddels ook hebben in de top van het voetbal. Bij dit soort clubs is het bijna onmogelijk binnen te komen als je geen grote naam bent. Maar als Ten Hag naar United kan, dan gaat hij.’’