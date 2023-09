Voetbalpodcast | ‘Er is nog steeds geen ideale partner voor Frenkie de Jong’

„Sinds zijn debuut vijf jaar geleden in Oranje is Frenkie de Jong een vaste waarde in het elftal geworden”, begint Wijffels zijn analyse over het Nederlands elftal. „Het probleem is zijn partner op het middenveld. De laatste jaren zijn zo’n tien spelers op die positie geprobeerd, maar al die bondscoaches vallen terug op Marten de Roon. Maar je zoekt een De Roon met vijftien procent aan extra kwaliteit.”