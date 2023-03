Voetbalpodcast | ‘Een profclub in Nederland mag niet met 13-0 verliezen’

,,Het moment van het weekend was die tweede gele kaart Määttä van FC Groningen’’, reageert Gouka. ,,Er zijn net zoveel voorstanders als tegenstanders van die beslissing van Kooij. Ik heb het fragment nu 250.000 keer bekeken ongeveer en hij neemt een risico. Het maakt de titelrace ook zo mooi op dit moment. Alles is er spannend aan en dan worden dingen op een weegschaal gelegd.’’

En dan was er dit weekend een 13-0 nederlaag in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch werd het slachtoffer van PEC Zwolle. ,,Dat mag geen enkele profclub in Nederland overkomen’’, zegt Inan. ,,Ik snap de beperking van budget, maar dit gaat over weerbaarheid.’’ Gouka: ,,Eens in de zoveel tijd komen dit soort uitslagen voor.’’