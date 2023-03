Voetbalpodcast | ‘Een klein standbeeldje voor Arne Slot is wel op zijn plaats’

Feyenoord en AZ gaan verder in Europa. Een vooruitblik op de Klassieker. En de plannen van Ronald Koeman voor Oranje. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff het door Sjoerd Mossou. ,,Het was een feestavond voor het Nederlandse voetbal. Die twee Champions League plekken in 2024 kunnen bijna niet meer mis.”

Die feestavond begon al vroeg in Rotterdam. Feyenoord had geen kind aan Sjachtar Dontesk: 7-1. ,,Ik vond het ongelooflijk knap hoe Feyenoord na die 3-0, toen de wedstrijd beslist was, met zo’n enorme intensiteit bleef spelen”, vertelt Mossou. ,,De gretigheid en energie na al zoveel wedstrijden te hebben gespeeld dit seizoen, vond ik indrukwekkend. Al bood Sjachtar wel minder tegenstander dan je mocht verwachten.”

Met de zege plaatste Feyenoord zich voor de kwartfinales van de Europa League. Bovendien staan de Rotterdammers in de halve finale van de beker en bovenaan in de eredivisie. Met een grotendeels nieuw team. ,,Het is een ongelooflijk prestatie. Je ziet vaak dat ploegen die sleutelspelers verliezen even van slag zijn. Het is ongelooflijk knap dat je met weinig financiële middelen zo’n elftal formeert en het ook nog op deze manier laat voetballen. Het zal Europa niet ontgaan zijn dat in Arne Slot een toptrainer schuilt.”

AZ maakte de feestavond compleet door met 2-1 te winnen in Alkmaar van Lazio. ,,Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat AZ twee keer van Lazio wint. AZ speelt zo volwassen en ging heel goed om met de tegenslag van een vroege tegengoal. Die goal van Karlsson was ook prachtig.”

Verder blikken ze vooruit op de Klassieker van zondag, die beslissend kan zijn voor de competitie en zaterdag een groot interview in het AD met Ronald Koeman. Wat zijn zijn plannen met Oranje?

Beluister de AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

