Voetbalpodcast | 'Dit gedoe rond de toekomst van Arne Slot moet niet nog een maand doorgaan’

PSV speelt met het Champions League-ticket en ziet Ajax kans houden met nog één speelronde te gaan. Wie wordt tweede, derde en vierde in de eredivisie? Onderin is wel alles beslist. Verder de klasse van Pep Guardiola, de zorgen in München en de woede van Vinícius Júnior na racisme in Valencia. Etienne Verhoeff neemt het allemaal door in de AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Johan Inan.

Waar ligt de toekomst van Arne Slot? Journalisten uit Engeland bezochten vrijdag de persconferentie voor het duel met FC Emmen. De vragen blijven komen, maar duidelijkheid over de toekomst van de trainer blijft voorlopig uit. ,,Als er helemaal geen clubs geïnteresseerd zijn en je hebt nog een contract voor twee jaar dan is het duidelijk. Alleen Slot en zijn management weten dat er sluimerende interesse is, maar die hebben zich nog niet gemeld bij Feyenoord”, vertelt Gouka. ,,Alleen mag dit niet nog een maand doorgaan. Iemand binnen de club moet nu het gesprek met Slot aangaan. Binnen welke termijn de clubs zich moeten melden.”

Inan: ,,Uit zijn worden na afloop voor de camera van ESPN kun je wel opmaken dat hij dolgraag die stap wil maken”, zegt hij over Slot, die afgelopen winter ook een stap naar Leeds United wel zag zitten. Toen werkte Feyenoord niet mee.

Cambuur en FC Groningen waren al gedegradeerd. Door de zege van Feyenoord op FC Emmen en de zege van Excelsior op Fortuna Sittard moet FC Emmen nu play-offs spelen. ,,Ik heb FC Emmen gezien tegen Feyenoord, maar het spel is echt heel matig”, zegt Gouka. ,,Ik zie het daar niet zo snel goed komen. Wat me vooral verbaast is dat twintig minuten voor tijd de hele ploeg het fysiek niet meer kan volhouden. Spelers grijpen naar de hamstring of de liezen. Trainers kopiëren altijd succeselementen van andere trainer. In de eredivisie mogen ze het fysieke vermogen van de spelers van Feyenoord overnemen.’

In Engeland werd Manchester City weer kampioen, voor de vijfde keer in zes jaar. Is Guardiola nu de beste trainer ooit? ,,Een goede trainer reduceert het aantal miskopen. Jürgen Klopp heeft veel meer miskopen gedaan dan Guardiola. En de Spanjaard is zo inventief. Bij alle clubs waar hij heeft gewerkt, was hij tactisch zo goed, dat spelers op nieuwe positie terecht kwamen. Daarin is hij voor mij de allergrootste.”

