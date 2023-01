Voetbalpodcast | ‘De amateuristische communicatie bij Ajax verrast me en ook weer niet’

,,Daley Blind was blij met Bayern Munchen, maar je ziet ook de pijn over de gang van zaken bij Ajax”, vertelt Maarten Wijffels over zijn bezoek in München aan de verdediger. ,,Ik denk wel dat hij na alle verhalen over hem, ook zijn kant wilde vertellen. Daaruit blijkt wel weer dat communicatie meer dan ooit belangrijk is in het voetbal. Die duidelijkheid bieden bijvoorbeeld Louis van Gaal en Erik ten Hag wel en bij Alfred Schreuder is dat een stuk minder. En het tweede is het leiderschapsprobleem in de directie van Ajax.”

Communicatie is dus het toverwoord en wederom blinkt Ajax hierin niet uit. Mossou: ,,Wat me verrast in dit verhaal is het amateurisme in communicatie. Hoe mensen langs elkaar heen praten. Het verbaast me, maar we hebben het al duizend keer gezien. Bij zo’n grote club als Ajax, met zulke financiële belangen, zou je verwachten dat miscommunicatie wordt beperkt.”

Vlak voor het verschijnen van het verhaal van Blind deed Ajax nog wel aan een vorm van communicatie. Alfred Schreuder liet weten dat hij Blind bij zijn afscheid een handje had moeten komen geven. ,,Ze hebben dit bij Ajax aan voelen komen en dan komt er zo’n bericht: ik had hem een handje moeten geven.” Mossou moet erom glimlachen. ,,Het is allemaal zo doorzichtig deze wereld. Het is een niet geslaagde poging tot damage control.”

