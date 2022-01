Voetbalpodcast | ‘Dan denk je toch ook wat zijn dat voor kleuters!’

In de aanloop naar de topper komt het nieuws dat Tagliafico Ajax mogelijk gaat verlaten. Hij wil graag spelen. ,,Tagliafico is een voorbeeldige prof. Altijd keurig met shirt in de broek”, begint Wijffels. ,,Zijn vertrekwens zal niet voor onrust zorgen richting het duel met PSV. Je wilt als topclub een zo breed mogelijke selectie. Alleen voor sommige jongens is het lastig om een reserverol vol te houden. Tagliafico is toch een speler met status in Argentinië. Dus ik vind het niet gek dat hij weg wil.”

Gisteren werd ook bekend dat PSV heeft geïnformeerd naar de diensten van Christian Eriksen. De Deen mag in Italië niet meer spelen en zoekt een nieuwe club. Dat lijkt Brentford te worden. ,,Ajax is de eerste club waar je aan denkt bij Eriksen. Maar als je kijkt naar de nummer 10 positie daar... Je hebt Klaassen en Berghuis of een jeugdspeler. Dat ziet hij zelf ook, dus misschien heb je dan als PSV een kans. PSV laat in elk geval zien dat het probeert om goede voetballers binnen te halen.”

Keepers

Dit weekend zagen we een aantal keepers in de fout gaan in de eredivisie. Onder wie de doelman van Oranje. En met het WK dit jaar in het vooruitzicht, is het toch de vraag welke keepers de bondscoach eigenlijk mee gaat nemen. ,,Van Gaal heeft een uitdaging in de spitspositie en op doel. Elke dinsdag heeft de staf overleg met elkaar en dan stellen ze het Nederlands elftal op alsof ze vandaag moeten spelen. Wie speelt er dan? Spelers die geblesseerd zijn of, zoals nu Mark Flekken door corona niet kunnen spelen, vallen dan af. Stel dat je nu drie keepers in een WK-selectie moet kiezen? Het is een droombeeld en zou fantastisch zijn als het Nederlands elftal, à la Van der Sar, een onbetwiste nummer 1 heeft. Dat kan je bij Bijlow niet zeggen.”

Wie dan wel? Samen lopen ze mogelijkheden van Van Gaal en zijn staf door. En ze kijken alvast enigszins vooruit op de topper PSV-Ajax. Waar kunnen beide teams elkaar pijn doen? Waar liggen de kansen?

