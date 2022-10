Voetbalpodcast | ‘Crisis met kleine c bij Ajax’

Oktober wordt een volle maand voor de topclubs. En voor Ajax staat dinsdag een belangrijk duel met Napoli op het programma. Daarom kwam het puntenverlies tegen Go Ahead hard aan. ,,Naar het woord crisis kan je op allerlei manieren kijken, maar als je vier keer op rij niet wint en je bent Ajax... Dan is er wel een crisis met een kleine letter c als ze van Napoli niet winnen” aldus Mossou. ,,Ajax wil overwinteren in de Champions League. Als ze verliezen van Napoli is dat ver uit zicht. Ik vond Schreuder nog mild en voorzichtig over het spel tegen Go Ahead Eagles. De spelers waren er scherper over.”