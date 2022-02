Voetbalpodcast | ‘Brands heeft de KNVB afgezegd voor PSV’

,,Ik was niet verrast dat Marcel Brands zich wilde verbinden aan PSV na zijn vertrek bij Everton’’, reageert Wijffels op de vraag of het nieuws als een verrassing kwam. ,,Ik dacht eigenlijk aan een technische rol of een positie in de raad van commissarissen. Maar niet als algemeen directeur. Dan heb je het toch over hele andere zaken zoals coronabeleid of supporterszaken. Toch wordt Marcel Brands nu het boegbeeld van de club. Hij heeft er de KNVB voor afgezegd.’’

Brands en Gebrands werkten in totaal dertien jaar samen. Eerst bij AZ en daarna bij PSV. Onder hun leiding werd PSV drie keer kampioen in de laatste acht jaar. De vraag is welke opdracht Brands meekrijgt in zijn nieuwe functie. ,,Het is eigenlijk weer een beetje 2014. Toen PSV zich ging herpositioneren in de eredivisie en dat geldt nu eigenlijk weer. Na 2018 heeft Ajax de financiële voorsprong echt benut op het veld in de vorm van aankopen. PSV moet nu weer iets om een volgende stap te maken. Al ben ik wel benieuwd hoe Brands dat gaat doen. Algemeen directeur is echt iets anders dan technisch directeur zijn.’’