Voetbalpodcast | ‘Als Ihattaren het op de rit krijgt, speelt hij op 10 bij FC Utrecht’

Maandenlang was het stil rondom Mo Ihattaren. Hij trainde alleen. Zocht een club. En vond FC Utrecht. ,,Ik was wel verrast dat het nu gebeurt’, begint Johan Inan. ,,Dat het bij FC Utrecht is, verrast me minder. Bij FC Utrecht zijn ze wel gek op grote namen. Wesley Sneijder, Mark van Bommel werden in het verleden gelinkt aan de club. Ze houden hun ogen open voor dit soort buitenkansjes. Al heb ik mijn twijfels of ze hem daar aan de praat gaan krijgen. Is hij fysiek ver teruggevallen en moet hij nog twee maanden trainen om fit te worden? En mentaal…’’