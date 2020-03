Voetballen zonder publiek? ‘Goh, dat was heel apart’

Waar in Nederland wedstrijden in Noord-Brabant helemaal afgelast worden , daar worden in de Champions League en Europa League enkele wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld vanwege het coronavirus. Ook de topper in de Serie A tussen Juventus en Internazionale werd onlangs voor lege tribunes gespeeld. Hoe is dat eigenlijk, voetballen zonder publiek?

Door Jeffrey van der Maten



Een glimlach. ,,Jij doelt op Atlético - PSV in 2008’’, weet Danny Koevermans. De spits stond in de basis tijdens de Champions League-wedstrijd waar supporters door een straf van de thuisploeg niet welkom waren. ,,Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was alsof het niet klopte.’’ Het was misschien wel een van de vreemdste wedstrijden die Koevermans ooit speelde. ,,Het was gewoon raar. Je speelt in een surrealistisch decor. Je hebt door het lege stadion eigenlijk helemaal niet in de gaten hoe belangrijk de wedstrijd is.’’

Quote Je moet serieus omgaan met het virus. Danny Koevermans Toch waren de belangen voor PSV enorm. De ploeg moest winnen om nog aanspraak te maken op de volgende ronde. Die vijfde poulewedstrijd ging PSV uiteindelijk met 2-1 ten onder. ,,Natuurlijk wil je altijd winnen, maar de ambiance was gewoon helemaal weg.’’ Toch merkte Koevermans bij zichzelf niet een gebrek aan scherpte. ,,Ik wilde altijd winnen, ongeacht de omstandigheden.’’



Na 47 minuten schoot de spits de aansluitingstreffer op het scorebord. ,,Dat was best gek. Normaal gesproken gaat het uitvak dan helemaal los, maar nu was het bijna stil. Ik hoorde mijn ploeggenoten en de reservespelers juichen, verder hoorde ik niks. Dat soort dingen vergeet ik nooit meer.’’

Volledig scherm Danny Koevermans en Johnny Heitinga van Atlético. © Pim Ras

Apart

Ook oud-spits Hans van de Haar ervoer hoe het is om met lege tribunes te spelen. Van de Haar trad in 2003 met FC Utrecht aan tegen het Slowaakse MŠK Žilina. Door een UEFA-straf bleven de tribunes in de Galgenwaard leeg. ,,Goh, dat was heel apart’’, herinnert Van de Haar zich. ,,Het lijkt een beetje op een trainingspartijtje. We speelden wel vaker oefenwedstrijden achter gesloten deuren.’’

Het verschil met die woensdagavond in september was dat er plaatsing voor de Europa League op het spel stond. FC Utrecht speelde in de eerste ronde van de play-offs tegen Zilina en een goed resultaat was essentieel. ,,Dat had ik op het veld wel in de gaten’’, aldus Van de Haar, die de openingstreffer maakte. ,,Het was mijn eerste Europese wedstrijd ooit, en dat in zo'n vreemde ambiance. Het was echt muisstil na mijn goal. Dat staat nog heel scherp op mijn netvlies.’’

Quote Het was echt muisstil na mijn goal. Dat staat nog heel scherp op mijn netvlies. Hans van de Haar

Van de Haar adviseert toekomstige lotgenoten om zelf druk op te leggen. ,,Door veel van jezelf te eisen en maximaal te gaan, speel je gewoon een normale wedstrijd. Je moet je er niet al te veel van aantrekken. Het boeide mij eigenlijk nooit zoveel of ik voor 50.000 supporters speelde of in lege stadions.’’ Desondanks geeft Van de Haar toe dat hij het publiek miste. ,,Zeker, het is altijd fijner om supporters achter je te hebben. Zij kunnen je een steuntje in de rug geven.’’

Beide oud-spitsen zouden het begrijpen als de KNVB besluit de wedstrijden zonder publiek af te werken. Koevermans: ,,Natuurlijk, het voetbal is voor het publiek. Het zou mooi zijn om de wedstrijden op een later moment in te halen. Maar de voetbalkalenders zijn tegenwoordig zó vol, dat is bijna niet meer mogelijk. Hoe vervelend het ook is, het is goed als er maatregelen worden genomen tegen het virus. Daar moet je serieus mee omgaan.’’