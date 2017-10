Voetbalhumor in Zwolle: Sprookjesboek voor Groenendijk

Van ’t Schip reageerde daarmee met uiterst gevat op de uitspraken die Groenendijk een dag voor de wedstrijd had gedaan. ,,Het sprookje is nog steeds gaande’’, sprak de PEC Zwolle-trainer, die met de zesde thuisoverwinning op rij een clubrecord brak. ,,Helaas voor Fons heeft hij het niet ten einde kunnen brengen. Fons is een goede collega van mij, dus ik heb een cadeautje voor hem gekocht.’’



Groenendijk kon de geste van zijn oud-ploeggenoot wel waarderen. ,,Deze humor ken ik nog wel uit onze Ajax-tijd’’, sprak hij. ,,Ik vind dat wel mooi. We konden het altijd goed met elkaar vinden in Amsterdam. Die humor is er gelukkig nog steeds. Ik ben ook wel trots op hem dat hij het zo goed doet. Hij heeft een fantastisch mooi elftal hier in Zwolle. Wij waren vanavond een maatje te klein.’’