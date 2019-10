Voetbaldier Advocaat kan het niet laten: ‘Ik help Feyenoord graag’

Advocaat leidt morgenochtend zijn eerste training in Rotterdam. Die oefensessie is toegankelijk voor pers en publiek. Daarna wordt de oud-bondscoach in de Kuip gepresenteerd. Advocaat: ,,Als ik de club kan helpen, doe ik dat graag. Zoals ik dat in 2016 ook al even heb gedaan door met Giovanni van Bronckhorst mee te kijken toen het ook even wat minder ging. Ik kijk ernaar uit morgen de selectie te ontmoeten en met ze op het veld te staan.”



Sjaak Troost, interim technisch directeur, hoefde niet lang na te denken over de aanstelling van Advocaat. ,,Met zijn ervaring, autoriteit en gedrevenheid en met een grotendeels vernieuwd assistenten-team hebben we er vertrouwen in dat we de weg omhoog vinden.”