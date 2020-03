Voetbalclubs als weldoener: geld voor voedselbank, sporten met PSV’ers en eer voor echte helden

'Het is krankzinnig' Van Dongen zit vast: training in trappen­huis, buurtbingo op balkon

21 maart Voetbalster Merel van Dongen (27) leeft afgezonderd in haar appartement in het Spaanse Sevilla. De Oranjeleeuwin over de Olympische Spelen, conditietraining in het trappenhuis en een wijkbingo vanaf het balkon. ,,Het is krankzinnig.’'