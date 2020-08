Voetbal zucht onder coronasluier: ‘Je moet wel heel graag voetbal willen zien op dit moment’

Zo’n 3500 supporters kunnen morgen getuige zijn van de eerste voetbalminuten van Arjen Robben in vijftien maanden, in een wedstrijdje tegen PEC Zwolle. In een vingerknip uitverkocht, zou je denken. Maar nee, het is nog zeer de vraag of dat aantal de terugkeer van de befaamde dribbelaar zal aanschouwen. Groningen had gistermorgen pas iets meer dan duizend kaarten verkocht.