Voetbal vandaag | Blaast Atalanta titelstrijd nieuw leven in bij Juve?

De bal rolt weer in veel landen. Vanwege het bomvolle programma maken we dagelijks een overzicht. Welke clubs spelen er en welke Nederlanders komen vanavond in actie in Spanje, Italië en Engeland?

Wedstrijd van de dag

Serie A

Juventus - Atalanta Bergamo



Atalanta Bergamo kan de titelstrijd in de Serie A nieuw leven in blazen. De nummer 3 van de Serie A gaat op bezoek bij koploper Juventus, dat negen punten meer heeft. Sinds de hervatting is de ploeg van Gian Piero Gasperini niet te stoppen. Zes duels gespeeld, zes zeges. Maar kan Atalanta de zegereeks ook in Turijn voortzetten? Doelpunten lijken een garantie als Atalanta speelt, want de ploeg is veruit het productiefst met 85 goals.

De negende titel op rij leek Juventus niet te kunnen ontgaan, totdat AC Milan de koploper met 4-2 versloeg omdat de koploper volgens coach Maurizio Sarri een 'black-out’ had in San Siro. Ineens kregen Lazio Roma, kampend met een vormdip na twee opeenvolgende nederlagen, en Atalanta het gevoel dat Juventus niet ongenaakbaar is. Met een zege in Turijn kan de Serie A nog écht spannend worden. Dan is het verschil ineens nog maar zes punten met Atalanta, met nog zes duels op het programma.

Bij een nederlaag is voor Atalanta, mochten ze daarover überhaupt over durven dromen, de Scudetto definitief uit zicht en hoeft Matthijs de Ligt over een anderhalve week alleen nog met Lazio af te rekenen. Marten de Roon en Hans Hateboer kunnen zich in dat geval richten op de Champions League, waarin Atalanta tegen Paris Saint-Germain speelt.

• Vorige ontmoeting, 23 november: Atalanta - Juventus: 1-3

• Nederlanders: Matthijs de Ligt (Juventus), Marten de Roon en Hans Hateboer (Atalanta)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 21.45 uur

Lazio - Sassuolo

• Vorige ontmoeting, 24 november: Sassuolo - Lazio: 1-2

• Nederlanders: Djavan Anderson en Bobby Adekanye (Lazio)

• TV: Lazio - Sassuolo

• Aftrap: 17.15 uur

Brescia - AS Roma

• Vorige ontmoeting, 24 november: AS Roma - Brescia: 3-0

• Nederlanders: Justin Kluivert (AS Roma)

• Aftrap: 19.30 uur



Premier League

Norwich City - West Ham United

• Vorige ontmoeting, 24 november: West Ham United - Norwich City: 2-0

• Nederlanders: Tim Krul (Norwich City)

• TV: Ziggo Sport Voetbal

• Aftrap: 13.30 uur

Watford - Newcastle United

• Vorige ontmoeting, 31 augustus: Newcastle United - Watford: 1-1

• Nederlanders: Daryl Janmaat (Watford, geblesseerd), Jetro Willems (Newcastle United, geblesseerd)

• Aftrap: 13.30 uur

Liverpool - Burnley

• Vorige ontmoeting, 31 augustus: Burnley - Liverpool: 0-3

• Nederlanders: Ki-Jana Hoever, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Sepp van den Berg (allen Liverpool), Erik Pieters (Burnley)

• TV: Ziggo Sport Voetbal

• Aftrap: 16.00 uur

Sheffield United - Chelsea

• Vorige ontmoeting, 24 november: AS Roma - Brescia: 3-0

• Nederlanders: Richairo Zivkovic, Michael Verrips (Sheffield United), Ian Maatsen (Chelsea), Marco van Ginkel (geblesseerd, Chelsea)

• TV: Ziggo Sport Voetbal

• Aftrap: 18.30 uur

Brighton & Hove Albion - Manchester City

• Vorige ontmoeting, 31 augustus: Manchester City - Brighton & Hove Albion: 4-0

• Nederlanders: Davy Pröpper (Brighton)

• TV: Ziggo Sport Voetbal

• Aftrap: 21.00 uur

La Liga

Osasuna - Celta de Vigo

• Vorige ontmoeting, 5 januari: Celta de Vigo - Osasuna: 1-1

• Aftrap: 17.00 uur

Real Valladolid - FC Barcelona

• Vorige ontmoeting, 29 oktober: FC Barcelona - Real Valladolid: 5-0

• Nederlanders: Frenkie de Jong (FC Barcelona, geblesseerd)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 19.30 uur

Atlético Madrid - Real Betis

• Vorige ontmoeting, 22 december: Real Betis - Atlético Madrid: 1-2

• Aftrap: 22.00 uur