Voetbal kort | Xavi komt gefrustreerd uit interlandperiode, Sevilla verliest Rekik en van Atlético

Column Sjoerd Mossou | Iedereen zit gevangen in dit gedrocht van een toernooi, het is rond dit WK nooit helemaal goed

Columnist Sjoerd Mossou ziet dat bijna iedereen, van spelers en sponsors tot journalisten en politici, het lastig heeft met het WK in Qatar dat over vijftig dagen begint. ,,Alles rondom dit WK is symboolpolitiek. Of Rutte nu gaat of niet, het is slechts een keuze tussen heel erg hypocriet of best wel hypocriet.”

10:21