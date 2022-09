Voetbal kort | Weer tik voor Inter, fans Celtic beledigen koninklijk huis tijdens zeldzame nederlaag

Met video Dirk Kuyt klopt koploper PEC Zwolle met ADO: ‘Mazzel? Iedereen mag zijn eigen mening hebben in Nederland’

Dirk Kuyt had gisteravond eindelijk eens reden tot lachen. De coach van ADO Den Haag ging met zijn ploeg op bezoek bij koploper PEC Zwolle. Er werd met 1-2 gewonnen en dus is er weer even wat lucht voor de voormalig Oranje-international, die pas zijn tweede overwinning van het seizoen boekte.

17 september