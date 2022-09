Voetbal kort | Tiental AC Milan pakt drie punten tegen Sampdoria, Rangers-Napoli dag verplaatst

Voormalig Oran­je-doel­man Piet Schrijvers (75) overleden

Voormalig Oranje-doelman Piet Schrijvers is op 75-jarige leeftijd overleden. De 46-voudig international kwam onder meer in actie bij het WK van 1978, al deed hij niet mee in de verloren finale tegen Argentinië. Schrijvers leed al jaren aan de ziekte van Alzheimer.

8 september