Voetbal Kort | Rusland stopt poging om mee te doen aan WK, CL-duel Barça-vrouwen weer uitverkocht

Efficiënt AZ wint van Vitesse en houdt aanslui­ting met Feyenoord

AZ heeft Vitesse weer een nederlaag toegebracht in de eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen versloeg de Arnhemmers in Alkmaar met 3-1. Vitesse pakte slechts 5 punten uit de laatste acht competitiewedstrijden en werd tussendoor ook door AS Roma uitgeschakeld in de Conference League.

2 april