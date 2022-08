Voetbal kort | Rick Karsdorp wint met AS Roma van ploeg Cyriel Dessers, Europees kampioene stopt ermee

PSV staat voor een allesbepa­len­de week in de Champions League, met een recordver­koop óf ‘Gakpo 2027’

PSV bereidde zich de afgelopen dagen in alle rust voor op wat over drie dagen komen gaat. Dit weekend is er geen eredivisievoetbal en dat betekent dat het team van Ruud van Nistelrooij nog wat accenten kan leggen voor de wedstrijd tegen Rangers FC van woensdagavond, waarvoor een selectie van 25 man beschikbaar is.

21 augustus