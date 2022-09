Voetbal kort | Nacer Chadli op Belgische Deadline Day naar Westerlo, Fortuna raakt Mickaël Tirpan nog kwijt

Eli Dasa kiest na vertrek bij Vitesse voor Rusland en tekent miljoenen­con­tract bij Dinamo Moskou

Eli Dasa maakt na zijn vertrek bij Vitesse een opmerkelijke stap in zijn voetbalcarrière. De Israëliër gaat na drie seizoenen in Arnhem aan de slag in Rusland. De 48-voudig international tekent een driejarig contract bij Dinamo Moskou.

6 september