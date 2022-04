Voetbal Kort | Krul verslaat Weghorst in degradatiekraker, misstap voor Napoli in titelstrijd

Video Cyriel Dessers boos na reserverol: ‘Ik ben geen Thierry Henry, maar had volgens mij meer krediet verdiend’

Jens Toornstra baalde van het gelijkspel van Feyenoord tegen Slavia Praag (3-3) in het thuisduel van de kwartfinale in de Conference League. ,,We geven zo’n beetje in de allerlaatste seconde de gelijkmaker weg”, zei hij over de 3-3 van Ibrahim Traoré in de 95e minuut. ,,Dat mag niet.”

8 april