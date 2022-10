Voetbal kort | Interland Bosnië in Rusland van de baan, Erik ten Hag met Manchester United in winterstop naar Spanje

UEFA wijst verzoek PSV af: definitief geen supporters mee naar Noorwegen

De UEFA heeft het verzoek van PSV om de straf van een uitwedstrijd zonder publiek te verplaatsen afgewezen. Dat betekent dat donderdag in de laatste groepswedstrijd van PSV in de Europa League tegen de Noorse club Bodø/Glimt geen Eindhovense supporters in het uitvak zitten.

12:06