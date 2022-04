Voetbal Kort | Eden Hazard drie weken na operatie terug op trainingsveld Real Madrid

Sparta op ‘rampavond’ afgebluft in Sittard: ‘Lang geleden dat ik me zo gevoeld heb’

Henk Fraser vindt dat Sparta Rotterdam “puur op mentaliteit” heeft verloren bij Fortuna Sittard. De Rotterdamse degradatiekandidaat creëerde amper kansen en ging in Limburg kansloos onderuit (3-0). ,,Het is lang geleden dat ik me zo gevoeld heb”, zei Fraser bij ESPN. ,,De vorige keer brak ik toen mijn hand op drie plaatsen met een klap op een houten deur.”

