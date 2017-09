Vloet moet twee duels brommen

PSV hoopt op eenvoudig avondje in Putten

13:57 Ondanks dat PSV de topper tegen Feyenoord won, blijft de druk onverminderd hoog in Eindhoven. Cocu en zijn manschappen nemen het treffen met SDC Putten in de beker buitengewoon serieus, want PSV wil dit seizoen - in afwezigheid van Europees voetbal - graag de tiende KNVB-beker aan de prijzenkast toevoegen. In aanloop naar het duel met de amateurs uit Putten trainde de PSV-selectie dan ook achter gesloten deuren om de buitenwacht niet wijzer te maken over de beoogde vervangers van de geschorste Hirving Lozano en de geblesseerde Luuk de Jong. Amateurclub Putten staat na twee nederlagen en één zege momenteel op de dertiende plek in de hoofdklasse. Voordat Putten de eerste ronde van het bekertoernooi bereikte, moest de zaterdaghoofdklasser eerst twee voorrondes overleven. In de eerste schifting werd er met 1-0 van JCV Cuijk gewonnen en in de tweede voorronde werd Odin '59 met 3-1 geklopt. De bekendste speler bij Putten is voormalig RKC- en Go Ahead Eagles-speler Sander Duits, die in 2012 PSV versloeg met RKC. Duits maakte toen de openingstreffer. PSV speelde nog niet eerder tegen Putten. Er wordt om 20:45 uur afgetrapt.