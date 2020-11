Vloet en Lamprou excelleren, Lam ondermaats

RapportcijfersMet zijn eerste hattrick in de eredivisie beleefde Rai Vloet een fraai weekeinde. De speler van Heracles kreeg dan ook een 8 voor zijn optreden in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Net als RKC-keeper Kostas Lamprou die een strafschop stopte.

PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam werd mede verantwoordelijk gehouden voor het verlies van zijn team tegen FC Twente en werd voor de rust naar de kant gehaald. Hij kreeg ook een 3 als cijfer. Anco Jansen van FC Emmen kreeg een 4 na zijn rode kaart tegen Feyenoord, net als liefst vijf Sparta-spelers.

FC Twente – PEC Zwolle 5-1

FC Twente: Drommel 7; Ebuehi 6, Pleguezuelo 6,5, Pierie 6 (69. Staring -), Oosterwolde 6 (69. Smal -); Brama 6,5, Roemeratoe 5,5 (88. Zerrouki -), Bosch 5 (82. Ilic -), Cerny 6 (82. Dervisoglu -), Danilo 7,5, Menig 6.

PEC Zwolle: Zetterer 5; Van Wermeskerken 5, Kersten 5, Lam 3 (37. Doue 5), Nakayama 5,5; Strieder 5 (59. Drost 5), Reijnders 5,5, Huiberts 5 (77. Lagsir -); Leemans 4,5 (59. Van den Belt 5), Ghoochannejhad 4,5 (46. Van Duinen 5), Pherai 5.

Scheidsrechter Gözübüyük: 7.

Man of the match: Ajax-huurling Danilo blijft maar belangrijk voor FC Twente. In de ruime overwinning tegen PEC Zwolle liet hij zich gelden met een doelpunt en een assist.

Ajax – Fortuna Sittard 5-2

Ajax: Onana 5; Mazraoui 6 (64. Klaiber -), Schuurs 6,5, Blind 6,5, Martinez 5; Klaassen 7, Gravenberch 6 (78. Alvarez -); Neres 5, Ekkelenkamp 5 (46. Promes 6), Antony 6 (66. Tadic -); Traoré 6,5 (66. Brobbey -).

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Rota 6, Angha 6, Rienstra 5 (58. Moutoussamy 6), Jach 6, Cox 7; Tekie 6, Smeets 6, Flemming 6,5; Polter 6 (79. Semedo -), Seuntjens 5,5 (72. Hansson -).

Scheidsrechter Mulder: 4.

Man of the match: Davy Klaassen blijkt een echte aanwinst te zijn voor Ajax. Tegen Fortuna Sittard was hij goed voor twee goals. Op het middenveld is hij de stabiele kracht waar trainer Erik ten Hag naar op zoek was.

FC Groningen – VVV 2-1

FC Groningen: Padt 6; Dankerlui 6, Dammers 6, Itakura 6, Van Hintum 6; Matusiwa 6,5, Van Kaam 6 (46. Lundqvist 5,5); Da Cruz 6,5 (60. El Hankouri 6), El Messaoudi 6, Joosten 6,5 (75. Gudmundsson -); Strand Larsen 6,5 (90. Balk -).

VVV: Kirschbaum 6; Pachonik 6 (49. Van Dijck 6), Gelmi 6, Swinkels 6, Schäfer 5; Post 5, Janssen 5,5 (61. Hunte -), Linthorst 5,5; Machach 5 (61. Arias -), Giakoumakis 6,5, Van Crooij 5.

Scheidsrechter Lindhout: 6.

Man of the match: Na een wat moeizaam begin van het seizoen heeft aankoop Jørgen Strand Larsen de smaak nu echt te pakken. De spits van FC Groningen maakte in de laatste twee duels drie goals en is bovendien bij tal van gevaarlijke momenten van zijn ploeg betrokken.

Willem II – Vitesse 1-3

Willem II: Brondeel 6; Owusu 5, Holmén 6, Peters 6, Köhn 6,5; Llonch 5,5, Trésor 5 (68. Saglam -), Van der Heijden 6,5; Nunnely 7, Pavlidis 6, Köhlert 5,5, (75. Yeboah -).

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 6, Bazoer 6, Rasmussen 6; Dasa 6, Tronstad 5 (60. Bruns 6), Huisman 7, Touré 5 (60. Buitink 6), Manhoef 6; Openda 6 (78. Darfalou -), Broja 6 (78. Vroegh -).

Scheidsrechter Nagtegaal: 5,5.

Man of the match: De 18-jarige Daan Huisman vervangt al twee wedstrijden op rij Oussama Tannane en doet dat goed. Tegen Willem II stond hij al voor de derde keer achter elkaar in de basis bij het soepel draaiende Vitesse.

Heracles – FC Utrecht 4-1

Heracles: Bucker 6.5; Breukers 6, Rente 6.5, Knoester 6,5 Van Hardeveld 6; Schoofs 6, Bijleveld 6,5, Vloet 8; Van der Water 7 (90. Cijntje -), Szöke 6,5 (79. Bakis -), De la Torre 6 (87. Burgzorg -).

FC Utrecht: Nijhuis 4,5; Van der Maarel 5 (46. Troupée 5,5), St. Jago 5,5 (46. Janssen 5), Hoogma 4,5, Warmerdam 4,5; Maher 5, Gustafson 5, Van de Streek 5; Ramselaar 5 (78. Van Overeem -); Sylla 4,5 (46. Kerk 5), Elia 4,5 (56. Boussaid 5).

Scheidsrechter Higler: 6,5.

Man of the match: Rai Vloet was betrokken bij alle Heracles-doelpunten en de hattrick die hij maakte was zijn eerste in de eredivisie.

FC Emmen – Feyenoord 2-3

FC Emmen: Wiedewald 6; Van Rhijn 6, Araujo 6, Bakker 5, Calvin 6; Bijl 6 (74. Ben Moussa -), Veendorp 6, Peña 6, Chacon 6; De Leeuw 7, Jansen 4.

Feyenoord: Marsman 5; Nieuwkoop 6 (83. Geertruida -), Spajic 6, Senesi 6, Malacia 7; Toornstra 7,5, Kökcü 6, Diemers 6; Berghuis 6 (35. Bannis 7), Narsingh 6, Linssen 6 (78. Botteghin -).

Scheidsrechter Kuipers: 7,5.

Man of the match: Door de blessures in de spitspositie krijgt Naoefal Bannis kansen bij Feyenoord. Tegen Emmen was hij goed voor de winnende treffer. Zijn eerste in het betaald voetbal.

Sparta – Heerenveen 1-4

Sparta: Okoye 5; Abels 5, Vriends 4, Beugelsdijk 4 (68. D. Duarte -), Heylen 4, Pinto 5 (76. Burger -); L. Duarte 4, Mijnans 5,5, Harroui 5,5 (76. Meijers -); Gravenberch 4,5 (30. Emegha 5), Thy 4.

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 6,5, Van Hecke 7,5, Bochniewicz 7, Woudenberg 6; Kongolo 6, Batista Meier 6 (65. Dewaele -), J. Veerman 7 (88. Hajal -); Nygren 7 (76. Dresevic), H. Veerman 7.5 (88.Smit), Van Bergen 6.

Scheidsrechter Nijhuis: 7.

Man of the match: Jan Paul van Hecke is dit seizoen een onbetwiste pion in het verdedigingscentrum van Heerenveen. Tegen Sparta maakte hij ook nog eens zijn eerste eredivisiedoelpunt.

PSV – ADO Den Haag 4-0

PSV: Mvogo 6,5; Thomas 7 (86. Luis Felipe -), Teze 7, Boscagli 7, Mauro 6,5 (74. Ledezma -); Sangaré 7,5, Fein 7; Ihattaren 7 (46. Max 7); Götze 7,5 (88. Saibari -); Malen 5 (46. Madueke 7,5), Zahavi 7.

ADO Den Haag: Koopmans 5,5; Van Ewijk 5, Del Fabro 5,5, Pinas 6,5, Faye 5 (77. Ould Chikh -); Ratiu 5,5 (44. Pascu 5), Bourard 5 (60. Arweiler 5), Rigo 5, Goossens 6 (77. Elmkies -); Philipp 5, Kramer 5 (60. Karelis 5).

Scheidsrechter Kamphuis: 5.

Man of the match: Noni Madueke is met vier goals en twee assists betrokken bij zes goals dit seizoen. Tegen ADO scoorde hij voor het eerst twee keer in een wedstrijd.

AZ – RKC 3-0

AZ: Bizot 6,5; Svensson 6 (76. Sugawara -), Hatzidiakos 6,5 (84. Letschert -), Martins Indi 6,5 (71. Boadu -), Wijndal 6,5; Midtsjø 6,5, De Wit 6, Koopmeiners 6,5; Stengs 7 (75. Aboukhlal -), Gudmundsson 7, Karlsson 7 (84. Reijnders -).

RKC: Lamprou 8; Bakari 5,5, Meulensteen 6, Touba 6, Wouters 5 (66. Quasten -); Olsak 5 (46. Azhil 65,), Tahiri 6, Anita 7; Ngonge 5,5, (78. Stokkers -), Damascan 5,5, (66. Daneels -), Sow 6 (37. John 5,5).

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 7.

Man of the match: Kostas Lamprou leek weer fraaie rol te spelen door een strafschop te stoppen van Teun Koopmeiners. Dat had uiteindelijk geen invloed op de einduitslag. Aan de drie treffers kon hij niks doen.

