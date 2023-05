Vliegtuigactie van hoofdsponsor Heracles: ‘Tot snel op Erve Asito!’

Met de vliegtuigactie van Asito kijkt de hoofdsponsor van Heracles al uit naar het volgend seizoen in de eredivisie. Na een jaar keert de Almelose club weer terug op het hoogste niveau. Heracles staat momenteel tweede in de eerste divisie, maar is samen met PEC Zwolle al zeker van promotie.

Behalve in Deventer vlogen er ook vliegtuigjes met hetzelfde spandoek boven de stadions in Emmen, waar streekgenoot FC Twente op bezoek was, en in Rotterdam bij de derby tussen Excelsior en Feyenoord.

Vorig jaar vloog tijdens het beslissende duel in de play-offs om degradatie tussen Heracles en Excelsior ook een vliegtuig met tekst boven Erve Asito in Almelo. Op het spandoek stond destijds ‘Karma Heracles , groeten Vak-P’. De harde kern van FC Twente reageerde hiermee op de dreigende degradatie van de Almelose club en was een reactie op hoe er door Heracles-fans was gereageerd toen de Enschedese club in 2018 degradeerde.

Behalve de vliegtuigjes boven de drie voetbalstadions heeft de hoofdsponsor ook teksten laten plaatsen bij abri’s in de buurt van de eredivisiestadions. Daarop staat dat de fans van de tegenstanders volgend seizoen weer van harte welkom zijn op Erve Asito.

Bij het bedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar.