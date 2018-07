Vliegtuig laat Feyenoord tot twee keer toe in de steek

PSV komt niet verder dan remise tegen Neuchâtel Xamax

14 juli PSV is in de tweede oefenwedstrijd van het seizoen niet verder gekomen dan een 1-1 remise tegen de Zwitserse promovendus Neuchâtel Xamax. In het oefenduel toonde de ploeg twee gezichten en was voor rust sprake van dominantie van Eindhovense zijde.