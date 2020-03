Vlap voorlopig terug in Friesland: ‘Hoop de draad straks weer op te pakken’

Zo ook Vlap, die de laatste weken bij Anderlecht goed op dreef was. Vijf doelpunten uit de laatste drie wedstrijden zijn de statistieken die alles zeggen over zijn vorm. ,,Ik sta tijdens mijn debuutseizoen ‘gewoon’ in de dubbele cijfers”, doelt Vlap op zijn 10 competitietreffers tot dusver.



En dat na een bijzonder moeizame start in Brussel. ,,Het is niet altijd even makkelijk geweest”, erkent Vlap. ,,Ik woonde voor het eerst op mezelf, ook nog in het buitenland. Bovendien voetbal ik bij een grote club, waar de resultaten in het begin tegenvielen. Maar uiteindelijk is het simpel: je moet gewoon hard blijven werken en vertrouwen in jezelf houden.”



De sportwereld staat momenteel echter in de wachtstand – en het Anderlecht van Vlap dus ook. ,,Balen, natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen. Het ging de afgelopen weken lekker. Des te meer reden om de draad straks weer op te pakken”, zegt Vlap. Wanneer dat zal zijn? Wordt in België straks überhaupt nog het ingewikkelde play-offsysteem afgewerkt? Niemand die het weet.