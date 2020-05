Vitesse zet in op Duitser Letsch als nieuwe trainer

De verjaardag van… Wout Droste: ‘Al met al heb ik een topcarriè­re, dat is goud waard’

20 mei In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Wout Droste (31), de verdediger van Go Ahead Eagles die sowieso heel dit seizoen al in rook op zag gaan door het scheuren van zijn voorste kruisband in de tweede speelronde.