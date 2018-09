Vitesse zegt huurovereenkomst voor Gelredome op

Het beëindigen van de huurovereenkomst betekent dat de club om de tafel moet met de Exploitatiemaatschappij GelreDome, hoofdhuurder van het stadion. Vitesse is onderhuurder. Het gebouw is sinds 3 september in handen van het Amsterdamse vastgoedbedrijf Nedstede Leisure Participaties.



,,Zo'n gesprek is ons doel", zegt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse. Als de club niet voor eind deze maand het huurcontract had opgezegd, was dat stilzwijgend met twintig jaar verlengd tot 2043. ,,En dat willen we niet, want we zijn niet gelukkig met de huidige condities."