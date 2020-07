Vitesse wint in eigen Gelredome van Westerlo en trainer Bob Peeters

Vitesse speelde net als in de oefenwedstrijd tegen FC Volendam (5-0 zege) in een 4-4-2-systeem, met een ruit op het middenveld. Remko Pasveer stond voor het eerst op doel. De keeper, die meteen aanvoerder was, bleef de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen aan de kant. Reserves Bilal Bayazit en Jeroen Houwen kregen tegen Volendam en Jong FC Utrecht (3-3) de kans om zichzelf te laten zien.



De Arnhemse thuisploeg begon slecht aan het oefenduel met Westerlo. Voor de Belgische club, getraind door oud-Vitessenaar Bob Peeters, raakte Christian Brüls na tien minuten de lat uit een vrije trap. Niet veel later was het alsnog raak via Igor Vetokele: 0-1. Via Loïs Openda kwam Vitesse op gelijke hoogte. De gehuurde spits kon de bal binnenschuiven, na een steekpass van Matus Bero.