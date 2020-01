Vitesse wil Brenet huren van Hoffenheim, aanvoerder Peters verlengt bij Willem II

Vitesse wil Brenet huren van Hoffenheim

Vitesse wil Joshua Brenet aantrekken. De Arnhemse eredivisionist is met de Duitse Bundesligaclub Hoffenheim in onderhandeling over een huurperiode tot de rest van dit seizoen.

Brenet (25) is een ervaren verdediger. Hij kan zowel op links als rechts op de vleugel uit de voeten. Daar is Vitesse dun bezet.

De Limburger groeide op bij Roda JC en brak in het profvoetbal door bij PSV. In Eindhoven werd hij ook international. Hij kwam tot twee interlands. In de eredivisie speelde hij 109 wedstrijden. Brenet maakte in 2018 de overstap naar TSG 1899 Hoffenheim. Hij kwam in de Bundesliga tot slechts veertien competitieduels.

Onder coach Alfred Schreuder heeft hij dit seizoen in Duitsland geen uitzicht op speeltijd. Brenet speelde slechts twee wedstrijden in de Duitse beker.

Vitesse doet desgevraagd geen mededelingen over transfers.

Volledig scherm Joshua Brenet kan onder trainer Alfred Schreuder amper op speeltijd rekenen. © EPA

Clubicoon Peters blijft bij Willem II

Volledig scherm Jordens Peters © BSR Agency Jorden Peters blijft nóg een seizoen bij Willem II. De aanvoerder is al acht seizoenen aan de Tilburgse club verbonden en heeft zijn contract met minstens een jaar verlengd. Het contract van Peters liep deze zomer af. ,,Toen ik hier in 2012 tekende had ik niet verwacht dat ik zolang voor Willem II uit zou komen”, vertelt Peters. ,,Doordat de club door de jaren stappen heeft gezet, professioneler werd en de resultaten verbeterden, is er voor mij geen aanleiding geweest om de club tussentijds te willen verlaten. Het gras is aan de overkant niet altijd groener, ik koester wat ik hier heb. Natuurlijk dragen de huidige prestaties positief bij aan mijn goede gevoel bij Willem II, maar dat zou ik na al die jaren ook hebben gehad als we er niet zó goed voor stonden. Ik speel met veel plezier en trots voor deze mooie club.”

Transfervrije Bony naar Al-Ittihad

Wilfried Bony heeft een nieuwe club gevonden. De 31-jarige spits, die van 2011 tot en met 2013 voor Vitesse speelde, heeft een contract getekend bij Al-Ittihad uit Saudi-Arabië. Bony was sinds eind vorig jaar transfervrij nadat zijn contract bij Swansea City afliep. De Ivoriaan speelde afgelopen seizoen voor Al-Arabi op huurbasis en kwam in het verleden verder uit voor onder meer Manchester City en Stoke City. Bony hield de laatste weken zijn conditie op peil bij de Engelse vierdeklasser Newport County.

Volledig scherm Wilfried Bony. © Getty Images

PSV hoopt op medewerking Palace met Van Aanholt

Linksback Patrick van Aanholt moet bij PSV de topversterking van deze transferwinter worden. PSV moet echter hopen op medewerking van Crystal Palace.

PSV wil het geld dat voor Steven Bergwijn binnenkomt (32 miljoen euro) het liefst investeren in duurzame oplossingen voor het elftal. De club hoopt de komende dagen Patrick van Aanholt (29) als nieuwe linksback te begroeten. PSV heeft deze week een bod van ruim zeven miljoen euro op hem gedaan. Zijn huidige club Crystal Palace moet daar nog een standpunt over innemen. De Britten zijn huiverig om Van Aanholt te laten gaan en willen meer dan tien miljoen euro, zo klinkt vanuit de omgeving van de verdediger door.

Volledig scherm Patrick van Aanholt zou een transfer naar PSV zelf wel zien zitten. © BSR Agency

Ajax aast op Braziliaans talent Antony

Ajax is geïnteresseerd in de diensten van de Braziliaanse aanvaller Antony. De 19-jarige buitenspeler speelt voor Sao Paulo. Lees hier meer!

Volledig scherm Antony tijdens een training met een Braziliaans jeugdteam. © Instagram-pagina Antony Santos

United en Sporting akkoord over transfersom Fernandes

Manchester United en Sporting Lissabon hebben een akkoord bereikt over de transfersom voor Bruno Fernandes. Dat meldt Sky Sports. De Engelse club betaalt 55 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 80 miljoen. 10 miljoen euro bonus is gereserveerd voor makkelijk haalbare doelen, Sporting ontvangt 15 miljoen extra als Fernandes de Ballon d’Or wint.

Volledig scherm LISBON, PORTUGAL - JANUARY 27: Bruno Fernandes of Sporting CP in action during the Liga NOS match between Sporting CP and CS Maritimo at Estadio Jose Alvalade on January 27, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) © Getty Images

Hoe fit is Feyenoord-aanwinst Özyakup?

Oguzhan Özyakup tekent vandaag of morgen een contract bij Feyenoord. De in Zaandam geboren middenvelder wordt op huurbasis genomen van Besiktas, waar hij op een zijspoor was beland. De vraag is alleen: hoe fit is de 42-voudig Turks international en is hij een directe versterking voor de ploeg van trainer Dick Advocaat? Clubwatcher Mikos Gouka geeft het antwoord.