Vitesse speelt met rouwbanden na overlijden Christian Atsu: ‘Hartverscheurend, niet te bevatten’

Hartverscheurend. Dat meldt Vitesse deze zaterdag, nadat bekend is geworden dat Christian Atsu de aardbeving in Turkije niet heeft overleefd.

‘Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden’, reageert de club. ‘Hoe dun de lijn tussen vreugde en groot verdriet kan zijn, is op droevige wijze duidelijk geworden. Waar Atsu op zondag 5 februari nog de gevierde man van zijn club Hatayspor was, door zich met een vrije trap tot matchwinnaar te kronen tegen Kasimpasa, werd de wereld een dag later opgeschrikt door de aardbeving. Al snel werd duidelijk dat Atsu tot de vele vermiste personen behoorde. Vitesse heeft de ontwikkelingen met bezorgdheid en angst gevolgd. Naarmate de tijd vorderde, werd de hoop op positief nieuws steeds kleiner. Het is verschrikkelijk en niet te bevatten dat het laatste beetje hoop nu ook verdwenen is.’

Volledig scherm Christian Atsu in zijn tijd als Vitessenaar. De Ghanees duelleert met Ji-Sung Park van PSV. © Pim Ras Fotografie

Kashia en Pröpper

Guram Kashia en Davy Pröpper herkennen dat helemaal. Zij maakten Atsu bij Vitesse mee in het seizoen 2013-2014.

Kashia, tegenwoordig actief voor Slovan Bratislava, reageert met grote verslagenheid op het nieuws uit Turkije. De Georgiër heeft de afgelopen dagen intensief contact gehad met landgenoot Saba Lobzhanidze, speler van Hatayspor en dus teamgenoot van Atsu.

,,Het is niet voor te stellen wat de mensen daar meemaken”, zegt Kashia. ,,Ik heb wel eens een aardbeving meegemaakt. Dan trilde de grond 8 seconden. Stond ik al doodsangsten uit. Saba vertelde me dat de schokken twee minuten duurden. Flatgebouwen stortten massaal in. Hij was thuis en vluchtte zijn huis uit. Hij is ongedeerd. Maar daarna volgde een intense spanning, ook door de vermissing van Christian Atsu. Het is daar een complete chaos. Alles is onoverzichtelijk. Dit is een drama.”

Altijd een lach op zijn gezicht

Pröpper spreekt soortgelijke woorden. De 19-voudig international, met een knieblessure toekijkend bij Vitesse, haalt ook mooie herinneringen op.

,,Christian was een mooie, snelle speler”, vertelt Pröpper. ,,Linkspoot. Had altijd een lach op zijn gezicht. Een mooie vent. Ik ben hem met Brighton nog wel eens tegengekomen. Moesten we tegen Newcastle United. Konden we even bijkletsen. En dan dit nieuws. Natuurlijk heb ik de berichtgeving de voorbije weken gevolgd. Dit slaat wel in.”

Allach

Ongeloof is er ook bij Mohammed Allach. Hij is nu technisch directeur van RKC Waalwijk, maar werd in het najaar van 2013 ‘td’ bij Vitesse. Hij leerde een diepgelovige, aimabele en introverte prof kennen. Atsu was door Chelsea verhuurd aan de Arnhemse club.

,,Hij was op en top prof”, zegt Allach. ,,Een familiemens. Sociaal. Hij kwam uit een groot gezin, van elf kinderen. Zijn vader was al vroeg overleden. Hij groeide op in grote armoede in Ghana. Maar hij was een optimist. Als profvoetballer zorgde hij voor de hele familie. Hij nam die verantwoordelijkheid. Hij was een groot mens en groot voetballer.”

Volledig scherm De situatie in Antakya, inzet Christian Atsu. © AP en Proshots

Persoonsverwisseling

Even was er de voorbije week hoop, zeggen Kashia, Pröpper en Allach. ,,Christian zou onder het puin gevonden zijn”, verhaalt Allach. ,,Maar achteraf bleek dat een persoonsverwisseling. Het is daar chaos, alles is onoverzichtelijk. En dan nu dit nieuws. Wat een drama voor de familie, voor de voetbalclub, voor Atsu.”

,,Christian was een heerlijke voetballer”, vertelt Kashia. ,,Sierlijk en snel. Hij voetbalde één seizoen bij Vitesse. Je kon meteen zijn talent zien. Hij werd ook speler van het jaar. Hij heeft ook gewoon in de Premier League gespeeld bij Newcastle United en Everton. Wat erg, dit allemaal.”

45.000 doden

Atsu is 31 jaar geworden. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Zij bleven in Engeland wonen, nadat de Ghanees de laatste jaren voetbalavonturen aanging in Saoedi-Arabië en Turkije. Atsu speelde dertig wedstrijden voor Vitesse. Daarin scoorde hij zes keer en leverde hij vijf assists af. Hij reikte tot zestig interlands voor Ghana.

Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is intussen al opgelopen tot 45.000.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.