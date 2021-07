Vitesse ook tegen Schalke 04 onderuit, FC Groningen en Heracles Almelo verliezen ook

Letsch miste in Gelsenkirchen een rits spelers door fysiek ongemak. De afwezigheid van Riechedly Bazoer was het meest opvallend. Hij ontbrak vanwege lichte fysieke klachten. Oussama Tannane was wel present in Duitsland, maar begon opnieuw op de bank. Hij deed uiteindelijk een kwartier mee. Vitesse miste verder Jacob Rasmussen, Hilary Gong en derde keeper Daan Reiziger vanwege blessures. Romaric Yapi kreeg rust. De nieuwe doelman Markus Schubert trainde na zijn overgang van Schalke pas eenmaal en keek slechts toe. Nikolai Baden Frederiksen zat nog bij de reserves. Hij deed wel even mee.

Schalke 04, dat volgende vrijdag in de Tweede Bundesliga start met een thuiswedstrijd tegen Hamburger SV, begon met Victor Palsson, de IJslander met een verleden bij NEC, en Thomas Ouwejan, in de basis. Na 53 minuten sloeg de Duitse club voor het eerst toe via Simon Terodde, die later ook de 2-0 maakte. Vanuit het niets scoorde Vitesse vervolgens via Million Manhoef (zijn derde van de voorbereiding), waarna Blendi Idrizi de 3-1 maakte en Dominik Oroz na 86 minuten snoeihard de 3-2 eindstand verzorgde.

FC Groningen en Heracles Almelo

Ook voor FC Groningen en Heracles Almelo eindigden de oefenwedstrijden van vandaag in een domper. FC Groningen verloor met 2-3 van SC Verl, een club van het derde niveau in Duitsland. Na de 0-1 van SC Verl kreeg de zeventienjarige Luciano Valente in de blessuretijd van de eerste helft een rode kaart (twee keer geel). Na 69 minuten stond het vervolgens 0-3, maar dankzij twee goals van Mo El Hankouri kwam de ploeg van coach Danny Buijs nog terug tot 2-3.

Heracles Almelo ging op bezoek bij FC Volendam en werd getrakteerd op een 2-1 nederlaag. Bij FC Volendam scoorden Daryl van Mieghem en Boy Deul. Acht minuten voor tijd bepaalde Sinan Bakis de eindstand.

Volledig scherm Sinan Bakis, doelpuntenmaker aan de kant van Heracles Almelo. © Pro Shots / Remko Kool