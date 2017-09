Vitesse na vijftien jaar terug in Europees hoofdtoernooi

• Israëlische arbiter Liran Liany leidt treffen in Gelredome • Lazio zonder Stefan de Vrij en Ciro Immobile • Zulte Waregem - Nice andere duel in de groep • Aftrap is om 21.05 uur

Na een absentie van vijftien jaar keert Vitesse vanavond terug in een Europees hoofdtoernooi. In de eerste groepswedstrijd van de Europa League, aanvang 21.05 uur, wacht meteen een krachtproef. Lazio komt in Arnhem op bezoek. De Italiaanse ploeg is één van de favorieten in groep K, waarin Nice donderdagavond zonder de geblesseerde Wesley Sneijder in België aantreedt tegen Zulte Waregem.



Trainer Henk Fraser van Vitesse wilde een dag voor de wedstrijd niet moeilijk doen over zijn opstelling. ,,Daar liggen ze bij Lazio toch niet van wakker'', liet hij weten. Middenvelder Thulani Serero (knie) en Arnold Kruiswijk (verdediger) zijn niet beschikbaar. Aanvaller Luc Castaignos begint op bank. Met een tweemansvoorhoede en een versterkt middenveld hoopt Fraser de Italiaanse ploeg succesvol te bestrijden.



Collega Simone Inzaghi gaf zijn basisteam nog niet prijs. Mogelijk krijgen nogal wat vaste krachten rust, onder wie ook international Stefan de Vrij. ,,Maar we zullen absoluut niet de fout maken om Vitesse te onderschatten'', verzekerde de Lazio-coach.