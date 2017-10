Vitesse met Castaignos en Mount tegen Zulte Waregem

Door Lex Lammers



Matavz is niet inzetbaar vanwege familie-omstandigheden, verklaarde Fraser dinsdag na de training. De Sloveen trainde nog wel mee bij de Arnhemse club, maar zit waarschijnlijk niet bij de wedstrijdselectie. Foor kampt met knieklachten en wordt uit voorzorg gespaard.



Maikel van der Werff (knie) en Arnold Kruiswijk (rug) zijn sowieso niet bij de groep in België.



Vitesse speelt donderdag (19.00 uur) tegen Zulte Waregem. Beide clubs hebben in poule K van de Europa League hun eerste duels van Lazio Roma en OGC Nice verloren.



Castaignos wordt dit seizoen door Vitesse gehuurd van Sporting Portugal. Hij kwam tot nu toe negen keer in actie voor Vitesse. Hij deed zeven keer mee in de eredivisie, waarbij de spits scoorde tegen Excelsior. De Zuid-Hollander kwam tot één optreden in de Europa League, tegen Lazio Roma. Hij stond ook in de spits in het bekerduel met Swift.