Vitesse lijdt 4 miljoen verlies; transfers dekken groter tekort

Vitesse lijdt over het seizoen 2019-2020 een verlies van 4,3 miljoen euro. Het jaarlijkse tekort in Arnhem valt door de verkoop van topspelers nog enorm mee. Clubeigenaar Valeri Oyf dekt als vanouds de gaten in de scheefgegroeide huishouding. De Rus staat zelfs een jaar langer financieel garant: nu tot de zomer van 2022.

Sinds de buitenlandse overname in 2010 noteert Vitesse elk jaar grote verliezen. Over het seizoen 2018-2019 bedraagt die 16,5 miljoen euro. In dat opzicht vermindert het tekort nu in één jaargang met liefst 12 miljoen.

,,We brengen de club beter in balans”, stelt algemeen directeur Pascal van Wijk. ,,We kijken naar kosten en uitgaven, maar willen de kwaliteit van het voetbal overeind houden. De cijfers zijn veel beter dan vorig jaar. Maar het tekort is nog steeds groot.”

Clubeigenaar

De verliezen, vooral de gevolgen van wanbeleid, te hoge salarissen en afkoopsommen, worden bij Vitesse steevast aangevuld door de investeerders, met nu Oyf als eigenaar. De Rus bepaalt het beleid en neemt als suikeroom ook de financiële missers voor zijn rekening.

Over vorig jaar tikt Oyf vooral minder af door de opbrengsten uit transfers. Corona heeft een geringe invloed op de cijfers. Dat verlies van ruim 1 miljoen is door de NOW-regeling (tegemoetkoming in de loonkosten) met 1 miljoen nagenoeg gecompenseerd. De club heeft de bedrijfslasten uiteindelijk verbeterd met 4,8 miljoen euro.

Maar in de verkoop van de topspelers Vyacheslav Karavaev (circa 8 miljoen euro, Zenit Sint-Petersburg), Thulani Serero (1 miljoen, Al-Jazira) en Navarone Foor (5 ton, Ittihad Kalba) en het doorverkooppercentage bij Marvelous Nakamba (1,2 miljoen euro, Aston Villa) zit de grootste lastenverlichting. Dat is een nettoresultaat van 7,4 miljoen euro. Juist daardoor komt het verlies voor Arnhemse begrippen zo laag uit.

Signaal

Oyf verlengt de financiële garantstelling met een jaar, tot 2022. Dat is een belangrijk signaal naar de toekomst. ,,Ik merk bij hem een enorme betrokkenheid”, zegt Van Wijk. ,,Ik verwacht dat hij ook de komende vijf jaar nog eigenaar van Vitesse is.”

Van Wijk durft geen voorspelling te doen voor dit jaar. De coronacrisis is een onzekere factor. Vitesse verwacht over 2020-2021 wel een omzetverlies van 4 tot 7 miljoen euro. ,,Of we wel of geen publiek mogen ontvangen, is van groot belang voor onze financiële positie.”