Vitesse kan niet profiteren van vroege rode kaart Tannane in Gelderse derby

De Gelderse derby tussen Vitesse en NEC is in GelreDome in een teleurstellend 0-0-gelijkspel geëindigd. De Nijmeegse club speelde al vroeg in de wedstrijd met tien man door een rode kaart van uitgerekend oud-Vitesse-speler Oussama Tannane.

Vitesse kreeg in aanloop naar de wedstrijd een tegenvaller te verwerken. Gabriel Vidovic haakte zaterdag af door ziekte. Hij werd in de basis vervangen door Maximilian Wittek, die als linksbuiten ging spelen. NEC begon met dezelfde elf spelers als vorige week tegen Ajax (1-1).

Rode kaart

Het verhaal van de wedstrijd ontstond in de 23e minuut. Tannane liet zich uit de tent lokken bij een duel met Kacper Kozlowski en maakte een slaande beweging in de richting van zijn tegenstander. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf Tannane een rode kaart en Wittek een gele kaart, omdat hij na Tannane onderuit schoffelde na diens actie jegens Kozlowski.

Daarmee werd de vrees van NEC dat Tannane zijn emoties niet in bedwang kon houden werkelijkheid. De middenvelder was getergd tegen zijn oude club, waar hij vorig jaar via de achterdeur vertrok na ruzie met toenmalig trainer Thomas Letsch. Hij werd zondag bij elk balcontact uitgefloten door de supporters van Vitesse.

Vitesse was voor de rode kaart van Tannane al de gevaarlijkste ploeg. Matus Bero kon net niet bij een voorzet van Million Manhoef en NEC-doelman Jasper Cillessen greep nog net op tijd in voordat Manhoef kon scoren.

Tavsan dreigend

Vreemd genoeg maakte Vitesse nadat het team met een man meer op het veld kwam te staan geen aanstalten om vaker de aanval te zoeken. NEC kon daardoor, vooral via Elayis Tavsan en Landry Dimata, een paar keer dreigend worden, maar creëerde geen grote kansen. Magnus Mattsson schoot als enige een keer op doel.

Vitesse zette aan het einde van de eerste helft eindelijk wat aan en dat resulteerde in een paar gevaarlijke momenten. Wittek dwong Cillessen tot een redding en Kozlowski raakte de bal verkeerd. Daarvoor wachtte Manhoef te lang met schieten, nadat hij Lasse Schöne fraai door de benen had gespeeld.

In de tweede helft toonde Vitesse wat meer aanvallende intenties, maar lange tijd was een zwakke poging van Manhoef het enige noemenswaardige moment. NEC was zelfs het dichtst bij de voorsprong. Souffian El Karouani verraste na een rush vanaf eigen helft bijna Vitesse-keeper Kjell Scherpen in de korte hoek.

In het laatste half uur kwam al het gevaar van Vitesse. Manhoef schoot andermaal een bal slecht in en met een uitstekend blok voorkwamen Ivan Márquez en Bart van Rooij een doelpunt van Nikolai Baden Frederiksen en Wittek. Daardoor bleef het bij 0-0 en was NEC daarmee de morele winnaar.

