Vitesse in beroep tegen straf Grbic: drie duels schorsing voor rode kaart tegen Utrecht

Grbic werd in de 66ste minuut van het duel door scheidsrechter Allard Lindhout van het veld gestuurd. De Oostenrijker stond pas 13 minuten in het veld.



Vitesse-trainer Thomas Letsch stelde meteen na afloop al de rode kaart ‘zwaar overdreven’ te vinden. Hij sprak van een normaal luchtduel.



Bij Vitesse was er zodoende veel onbegrip voor de rode kaart De strafmaat vindt de club buitensporig. Grbic mist met een schorsing in elk geval de derby tegen NEC. Die staat zondag in GelreDome op het programma. In Arnhem is geen uitpubliek welkom. Dat is het gevolg van excessen bij de derby eerder dit seizoen in Nijmegen.