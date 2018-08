Vitesse huurt Ødegaard van Real Madrid

De Noor stond in de belangstelling van tal van clubs. Hij kon als huurling in de Spaanse competitie aan de slag en werd gelinkt aan clubs in Engeland. Maar Vitesse won de slag om de Noor. In Arnhem is er op het middenveld behoefte aan creativiteit, nu Mason Mount door Chelsea wordt verhuurd aan Derby County. Ødegaard moet de concurrentie aan met Matus Bero, in de zomer overgenomen van het Turkse Trabzonspor.



Ødegaard werd in 2015 door Real weggeplukt bij Strömsgodset. Hij tekende voor zes jaar in Spanje. In 2014 al debuteerde hij in het nationale elftal van Noorwegen. Hij was nog 15 jaar. Inmiddels staat hij op 12 caps.



De aanvaller sluit per direct aan bij Vitesse. Hij traint woensdag op Papendal voor de eerste keer mee.