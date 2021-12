Vitesse hekelt onduidelijkheid rond slotronde in Conference League: ‘Niets gehoord van UEFA’

Bij Vitesse leeft grote onvrede over de gang van zaken rond de laatste groepswedstrijd in de Conference League. De Arnhemse club is verbolgen over de handelswijze van de UEFA, nu de wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais is geschrapt.

‘De wedstrijd van Vitesse lijkt door te moeten gaan, hetgeen een onwenselijke situatie teweegbrengt’, meldt de eredivisionist na een dag vol onduidelijkheid en gissen.

‘De reglementen van de UEFA schrijven voor dat alle wedstrijden in de laatste speelronde van de groep op hetzelfde moment moeten worden gespeeld’, verhaalt Vitesse. ‘Er bestaat weliswaar een bepaling over onvoorziene omstandigheden. Maar het gaat hier om zeer grote belangen voor clubs, waarbij een eerlijk competitieverloop te allen tijde moet zijn gewaarborgd. Vitesse en Tottenham Hotspur strijden met elkaar om een plaats in de knock-outfase van de Conference League en dat moet een eerlijke, gelijktijdige strijd zijn.’

Geen bericht van UEFA

Vitesse heeft nog altijd geen officieel bericht van de UEFA ontvangen over de gevolgen van de afgelasting in Londen voor Vitesse tegen NS Mura. ‘De Europese voetbalbond lijkt ervan uit te gaan dat het duel in Arnhem ‘gewoon’ gespeeld zal worden. Mocht Tottenham Hotspur versus Stade Rennais wél naar een later moment verplaatst worden, dan is dat sportief gezien een aanzienlijk nadeel voor Vitesse. Beide clubs zijn sterk afhankelijk van elkaars resultaat. Vitesse vindt het uiteraard wel uitermate vervelend dat er een corona-uitbraak heeft plaatsgevonden bij Tottenham Hotspur, omdat ieders gezondheid altijd op plek één staat.’

Bij Vitesse is de afgelopen dagen koortsachtig overleg gevoerd. Ook met juristen. De club benadrukt dat het ‘van essentieel belang is om gelijktijdig met Spurs’ te spelen. ‘Maar kan het nóg nadeliger zijn de wedstrijd tegen Mura donderdag niet te spelen, mocht het duel van de UEFA inderdaad doorgang moeten vinden.’

Weigering

Spelen is in de optiek van Vitesse verstandiger dan weigeren, want dat kan ook consequenties met zich mee brengen. ‘Maar bovenal hoort deze keuze niet bij Vitesse, maar bij de UEFA te liggen. In het kader hiervan heeft Vitesse de Europese voetbalbond ook een aantal vragen gesteld en aangegeven dat het bereid is om concrete oplossingen te onderzoeken. Alles met het doel om een gelijkwaardig en eerlijk speelveld voor alle teams in de poule te creëren.’

Vitesse wacht nog steeds op uitsluitsel van de UEFA. ‘Mocht dat er onverhoopt niet van komen, dan gaat Vitesse alles op alles zetten om het statement óp het veld te maken. De droom van Europese overwintering leeft nog steeds en Vitesse gaat meer dan honderd procent geven om deze waar te maken.’

