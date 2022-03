Vitesse gaat in de verkoop: Russische eigenaar Valeri Oyf stapt op in Arnhem

Geen afstand van oorlog

Bij Vitesse komt het vertrek keihard aan. De club is sinds 2010 in Russische handen. In al die jaren werd 155 miljoen euro in de club gestoken. Dat leverde in 2017 de KNVB-beker op, de enige prijs in de clubhistorie. Er is daarentegen ook een schuld opgebouwd van 132 miljoen euro. Die zit in een holding van Oyf opgesloten.