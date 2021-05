Vitesse gaat Europa League in na zenuwslopend gelijkspel in Sittard

SamenvattingVitesse gaat deze zomer Europa in. De Arnhemse club verzekert zich met een zenuwslopende 3-3 bij Fortuna Sittard na 33 speelronden van de vierde plek in de eredivisie. Coach Thomas Letsch levert, uiteindelijk, een topprestatie bij de Gelderse club. Al is er na een ontknoping van billenknijpen en chaos vooral opluchting in de hoofdstad van Gelderland.

Door Lex Lammers



Vitesse is met de vierde plek verzekerd van de derde voorronde van de Europese Conference League. In augustus zijn er twee speelrondes om het hoofdtoernooi te bereiken. De Arnhemse dankt ook een falend Feyenoord voor de gang over de grens. De Rotterdamse club wordt vijfde en gaat daarmee de play-offs in. Daar staat het laatste Europese ticket op het spel.



Bij Vitesse was gisteren in Limburg de spanning te snijden. Na het echec bij Sparta, een smadelijke 3-0 nederlaag, greep coach Letsch in. Hij passeerde beide aanvallers: Loïs Openda en Armando Broja. De huurlingen presteerden de laatste weken onder de maat. De Duitser koos voor de frisheid en het opportunisme van Oussama Darfalou. Oussama Tannane kreeg een vrije rol rond de Algerijn.

Stabiel werd Vitesse er niet mee. De start was desastreus. Al in de openingsminuut kwam Fortuna via Ben Rienstra op voorsprong. Sondre Tronstad was zijn directe opponent helemaal kwijt en achterin stond de boel totaal verkeerd: 1-0.

Volledig scherm Ben Rienstra scoort. © Pro Shots / Paul Meima

Vitesse kreeg een mentale tik, maar richtte zich knap op. Tronstad kopte na 25 minuten raak. Fortuna was daarvoor al ontsnapt bij kopballen van Tannane en Danilho Doekhi (twee keer). Riechedly Bazoer zorgde na 30 minuten ook voor 1-2, na een fraaie loopactie en puntertje. Dat was een geruststellende voorsprong, waarbij Vitesse vooral de organisatie op orde moest houden. Maar op het middenveld viel toch weer een gat. Nu profiteerde Zian Flemming, die door mocht lopen van Bazoer en zijn schot in de hoek zag stuiteren: 2-2.

Flemming zette Fortuna na rust ook op een 3-2 voorsprong. De voormalige speler van NEC kon doelman Remko Pasveer bedanken. De Tukker, één van de beste Vitessenaren van dit seizoen, liet die bal onder zich door glijden. Voor Vitesse begon daarmee na 54 minuten alweer een wanhoopsoffensief. Er zat totaal geen lijn in de Arnhemse equipe. Opportunisme was de stelregel. In blinde paniek ging de bal naar voren en achterin ontstonden immense gaten. Maar in de blessuretijd volgde toch nog de 3-3. Openda wurmde als invaller de bal binnen voor de 3-3.

Dat was een bevrijding voor Letsch en Vitesse. Omdat Feyenoord in Almelo niet verder kwam dan 1-1 tegen Heracles, bleef zo het gat van vijf punten overeind. Na een seizoen met een geweldige start en winterdip is dat een hoofdprijs voor de Gelderse club.

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima